Juventus-Milan 1-0: gol di Morata | LIVE NEWS

Prima occasione rossonera! Magia di Brahim Diaz, che se ne va in dribbling, palla che arriva a Tonali: tiro deviato che supera la traversa.

Occasione bianconera: cross dalla sinistra sul primo palo, Morata attacca il primo palo e colpisce. Maignan respinge in angolo.

Altro tiro bianconero: Dybala calcia dalla distanza in posizione centrale all'angolino basso alla destra di Maignan, che si distende e devia.

Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al match di questa sera.

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha giocato in anticipo la partita di stasera contro la Juventus. Ecco la 'Match Preview'

Le top news di giornata sul Milan, tanti i temi. Ecco tutte le notizie principali di oggi 19-09-2021 a tinte rossonere, raggruppate per voi.

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Juventus-Milan, gara valida per la 4^ giornata di Serie A. Ecco il bel dato che riguarda il Diavolo

Manca sempre meno al fischio finale di Juventus-Milan, gara valida per la 4^ giornata di Serie A. Ecco la statistica sulla vittorie rossonere

Antonio Nocerino, doppio ex di Juventus e Milan, ha parlato della partita di questa sera all'Allianz Stadium. Ecco le sue dichiarazioni

Luciano Moggi, ex dirigente bianconero, ha presentato Juventus-Milan di questa sera all'Allianz Stadium sulle colonne di 'Libero'

In attesa del big match Juventus-Milan, 4^ giornata della Serie A 2021-2022, ecco le dieci curiosità più interessanti, tutte da leggere!

Massimiliano Allegri e Stefano Pioli, tecnici di Juventus e Milan, si affrontano stasera all'Allianz Stadium. Come arrivano alla partita?

I convocati di Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, per Juventus-Milan di questa sera, ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino

Un gol di Paulo Dybala al 77' decise Juventus-Milan il 10 novembre 2019. Rivediamo in questo video il gran gol della 'Joya' argentina

La partita Juventus-Milan, 4^ giornata della Serie A 2021-2022, è anche una sfida in cui saranno chiamati in causa molti elementi giovani

Juventus-Milan è anche la sfida tra tanti doppi ex delle due squadre. Da Roberto Baggio a Gonzalo Higuaín, una carrellata in questo video

Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022, è una gara tra calciatori che, in carriera, hanno vinto tanto. Il punto

Marco Nosotti, noto inviato di 'Sky Sport', ha parlato dell'atteggiamento che il Milan potrebbe mettere in campo contro la Juventus

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ieri a Milanello dei temi principali di Juventus-Milan. Eccoli qui riassunti in quattro concetti

Ante Rebić e Rafael Leão saranno le bocche da fuoco rossonere in Juventus-Milan: mancheranno, infatti, i due bomber principali. Il punto

Cristian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan, ha parlato del lavoro di Stefano Pioli, Paolo Maldini e Frederic Massara

Sandro Tonali sicuro titolare in Juventus-Milan al fianco di Franck Kessié. Ismaël Bennacer partirà dalla panchina. Assenti gli altri due

Sandro Tonali, rivelazione di inizio campionato, partirà titolare in Juventus-Milan di questa sera. Il giovane vuole brillare allo 'Stadium'

I convocati di mister Stefano Pioli per Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022. C'è Mike Maignan

Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022, potrà essere decisa da questi tre confronti diretti in mezzo al campo

Marco Parolo, ex centrocampista di Lazio e Parma tra le altre, ha parlato dell'inizio di stagione di un Milan non più Ibra-dipendente

Fikayo Tomori, sicuro titolare in Juventus-Milan, potrebbe giocare in una posizione differente dal solito. Oppure far parte del cambio modulo