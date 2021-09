Juventus-Milan, tra Cuadrado e Leao è una sfida da autovelox

Juan Cuadrado e Rafael Leao potranno accendere la partita Juventus-Milan dell'Allianz Stadium. Il parere di due prestigiosi match analyst

Il confronto diretto tra Juan Cuadrado e Rafael Leao potrebbe accendere Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma stasera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. I due velocisti di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli, hanno riferito i match analystAdriano Bacconi e Martino Tenconi a 'Tuttosport' oggi in edicola, potrebbero rivelarsi determinanti per le fortune delle rispettive squadre.