Juventus-Milan, la vigilia di Pioli in quattro concetti fondamentali

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato ieri in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Juventus-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022 , in programma stasera, ore 20:45 , all'Allianz Stadium.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riportato le parole di mister Pioli dividendole in quattro, interessanti concetti chiave. Analizziamoli insieme uno per uno.