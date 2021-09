Juventus-Milan, senza Ibra e Giroud su Rebic e Leao il peso del gol

Ante Rebic e Rafael Leao saranno le bocche da fuoco rossonere in Juventus-Milan: mancheranno, infatti, i due bomber principali. Il punto

Daniele Triolo

In Juventus-Milan di questa sera all'Allianz Stadium di Torino spetterà ad Ante Rebic e Rafael Leao reggere il peso dell'attacco rossonero. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Questo perché Stefano Pioli, che sperava di poter attuare una maggiore rotazione tra Serie A e Champions League fino alla sosta di ottobre, non avrà a disposizione i suoi due bomber principali. Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, infatti, non hanno recuperato dai rispettivi infortuni.

Rebic dovrà ripetere le brillante prestazioni fin qui svolte. Il croato, che è solito carburare nella seconda parte della stagione, in quest'annata 2021-2022 è invece partito benissimo: un gol e due assist all'attivo per lui. Pioli spera, dunque, che possa ripetere la prodezza realizzata proprio all'Allianz Stadium lo scorso 9 maggio, quando, nello 0-3 per il Diavolo, siglò un gol spettacolare.

Accanto a Rebic, in Juventus-Milan, sarà fondamentale la presenza di Leao: è l'unico, probabilmente, nella rosa rossonera, in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica per la squadra meneghina. Dalla panchina, infine, sarà pronto a subentrare Pietro Pellegri, ex Genoa e Monaco, che deve ancora trovare i suoi primi minuti ufficiali con il Milan. Che sia questa, quindi, la chance giusta per lasciare il segno? Dove vedere Juventus-Milan in tv o diretta streaming: tutte le info >>>