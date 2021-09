Juventus-Milan, meno male che c’è Tonali: coperta corta in mediana

Sandro Tonali sicuro titolare in Juventus-Milan al fianco di Franck Kessié. Ismaël Bennacer partirà dalla panchina. Assenti gli altri due

Daniele Triolo

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, sarà certamente titolare in occasione di Juventus-Milan di questa sera all'Allianz Stadium di Torino. E meno male, visto che, come ricordato da 'Tuttosport' questa mattina in edicola, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha davvero la coperta corta in mediana.

Titolare al fianco di Tonali, in Juventus-Milan, giocherà Franck Kessié. In panchina, invece, si accomoderà inizialmente Ismaël Bennacer. Niente da fare, invece, per gli altri due centrocampisti nella rosa rossonera, Tiémoué Bakayoko e Rade Krunić, alle prese con degli infortuni importanti.

Bakayoko si è fatto male pochi minuti dopo essere entrato in campo in Milan-Lazio. Ha rimediato una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro. Difficile, al momento, stimare i tempi di recupero l'ex Chelsea. Così come quelli del bosniaco Krunić, il quale, dopo aver giocato titolare contro Sampdoria e Cagliari, si è fatto male con la sua Nazionale.

Problema al polpaccio nel riscaldamento di Francia-Bosnia del 1° settembre scorso: da lì, nonostante le rassicurazioni dei medici della Federcalcio locale, non ha più visto il campo né si è allenato regolarmente. A Milanello ha sempre svolto, infatti, lavoro a parte.

Pertanto, stasera all'Allianz Stadium per Juventus-Milan il tecnico Pioli punterà tutto su Tonali e Kessié, con Bennacer primo ed unico possibile cambio dalla panchina.