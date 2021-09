Juventus-Milan, club vicini nel segno della sostenibilità economica

Juventus e Milan, che si sfideranno stasera all'Allianz Stadium, stanno operando una politica di contenimento dei costi. L'analisi

Juventus e Milan , che si sfideranno questa sera all'Allianz Stadium di Torino , analizzate dal punto di vista economico. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha affrontato questo argomento, ricordando come, all'epoca della 'Triade bianconera' e dell'epopea di Silvio Berlusconi , i club si dividevano il dominio sul campo.

Poi, nel 2006 , c'è stato il primo spartiacque con Calciopoli . Quindi, una coincidenza di percorsi, ha ricordato la 'rosea', ha differenziato nettamente i percorsi. Mentre la Juventus, sotto la presidenza di Andrea Agnelli , si avviava a diventare un'azienda a vocazione globale, il Milan entrava in crisi, rimanendo invischiato in un vortice di cambi societari.

Nell'ultimo decennio, poi, si è verificato un solco tra Juventus e Milan: i bianconeri hanno sfiorato il mezzo miliardo di euro di fatturato annuo ; i rossoneri, invece, hanno vivacchiato intorno ai 200 milioni di euro . Una serie di congiunture più recenti, poi, ha contribuito a riavvicinare i due club. Le aziende, logicamente, sono ancora distanti per volume di affari. Ma il cerchio si sta chiudendo e le strategie si somigliano sempre di più.

Forte propensione alla linea verde e sostenibilità dei costi , per esempio, sul mercato . Le sfidanti di questa sera, da questo punto di vista, parlano la stessa lingua. Il fondo Elliott Management Corporation , proprietario del Milan dal 2018 , si è già esposto finanziariamente per 700 milioni di euro, imponendo alla società la 'spending review'. Quindi, dai 195 milioni di euro del passivo di bilancio 2020 , quest'anno il buco dovrebbe essere dimezzato.

Con il ritorno in Champions League, poi, i conti del Milan miglioreranno ulteriormente. La Juventus nell'ultimo mercato ha speso appena 37 milioni di euro: questo perché ha concluso il bilancio 2021 in passivo di oltre 200 milioni di euro e il suo maggiore azionista ha dovuto ricapitalizzare per altri 400 milioni di euro oltre i 300 già elargiti tra il 2019 ed il 2020.