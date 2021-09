Juventus-Milan, Diavolo mai in svantaggio in questo inizio di Serie A

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Juventus-Milan, gara valida per la 4^ giornata di Serie A. Ecco il bel dato che riguarda il Diavolo

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Juventus-Milan, gara valida per la 4^ giornata di Serie A. Il Milan ha iniziato benissimo la stagione, portando a casa tre vittorie su tre in campionato. Un avvio sprint che non è casuale e lo dicono i numeri. Il Diavolo, infatti, è la squadra che ha trascorso più minuti in vantaggio in questa Serie A (202) e, insieme alla Roma, una delle due che non sono mai state in svantaggio. Dove vedere Juventus-Milan in tv o diretta streaming: tutte le info >>>