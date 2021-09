Milan, nessuno ha vinto con la Juventus più dei rossoneri in Serie A

Manca sempre meno al fischio finale di Juventus-Milan, gara valida per la 4^ giornata di Serie A. Ecco la statistica sulla vittorie rossonere

Manca sempre meno al fischio finale di Juventus-Milan, gara valida per la 4^ giornata di Serie A. Spulciando tra le statistiche della partita ce n'è una che balza all'occhio e riguarda le vittorie rossonere contro gli avversari di stasera. Nessuna squadra, infatti, nella storia della Serie A, ha vinto più partite (51) contro la Juventus del Milan; da sottolineare anche come solo una delle ultime 24 sfide tra le due squadre sia terminata in pareggio, nel febbraio 2012.