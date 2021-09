Milan, Brocchi: “Pioli? Lavoro meraviglioso. Maldini e Massara lo supportano”

Cristian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan, ha parlato del lavoro di Stefano Pioli, Paolo Maldini e Frederic Massara

Cristian Brocchi , ex calciatore e allenatore del Milan, ha parlato del lavoro di Stefano Pioli, Paolo Maldini e Frederic Massara. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "I l lavoro che sta facendo Pioli è meraviglioso. Maldini e Massara lo stanno supportando anche sul mercato nel migliore dei modi e questo ha permesso al Milan di tornare nella competizione che più gli compete".

Tutte le altre big di Serie A quest'estate hanno cambiato, il Milan no. Quanto è importante per i rossoneri? "E' fondamentale, il lavoro che ha fatto Pioli, ripeto, è stato meraviglioso. E quando poi si prendono giocatori funzionali all'idea di calcio di allenatore questo è il risultato".