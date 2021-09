Juventus-Milan, De Grandis: “Diavolo arrembante a Torino? Non credo”

Stefano De Grandis ha provato ad analizzare le chiavi tattiche di Juventus-Milan. Diavolo aggressivo come sempre? Le sue parole

Stefano De Grandis ha provato ad analizzare le chiavi tattiche di Juventus-Milan. Diavolo aggressivo come sempre? Queste le dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Credo che ci sia un po' di attenzione. Tra le due quelle che deve osare di più è la Juve, che deve recuperare credito. Non credo in un Milan arrembante a Torino".