Ravanelli: “Tonali, che crescita! Sembra al Milan da tanti anni”

La crescita di Sandro Tonali è sotto gli occhi di tutti. Il classe 2000 ha utilizzato lo scorso anno per ambientarsi al meglio con la sua nuova maglia. In questa stagione, invece, sembra un altro giocatore. Del centrocampista rossonero ha parlato l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le dichiarazioni: "Sandro è cresciuto tantissimo nelle ultime partite. Ha dimostrato grande personalità. Sembra che è un giocatore che è al Milan da tanti anni".