Juventus-Milan, prova di maturità a centrocampo per Tonali

Sandro Tonali, rivelazione di inizio campionato, partirà titolare in Juventus-Milan di questa sera. Il giovane vuole brillare allo 'Stadium'

Sandro Tonali sarà sicuramente titolare in Juventus-Milan di questa sera all'Allianz Stadium di Torino. E, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, in casa rossonera si brinda al ritorno del centrocampista lodigiano dal 1'. Curioso se si pensa che, invece, soltanto la stagione scorsa, il Diavolo andò in difficoltà quando dovette rinunciare ad Ismaël Bennacer e fu 'costretto' a far giocare, spesso e volentieri, Tonali.