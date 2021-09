Juventus-Milan, confronto tra Allegri e Pioli: come arrivano alla gara

Massimiliano Allegri e Stefano Pioli, tecnici di Juventus e Milan, si affrontano stasera all'Allianz Stadium. Come arrivano alla partita?

Redazione

di Enrico Maggioni

Il big match di questa sera allo 'Stadium' mette di fronte il Milan di Stefano Pioli, alla ricerca di punti in grado di mantenerlo in vetta alla classifica, e la Juventus guidata da Massimiliano Allegri, votata alla vittoria che significherebbe principio di rimonta. Lo stato d’animo delle due formazioni è chiaramente diverso. Lo dimostrano le dichiarazioni verbali della vigilia rilasciate dai due mister, impegnati in scaramucce tattiche a distanza.

Mister Pioli, reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Liverpool, fa tesoro di quanto visto ad 'Anfield'. Pur convinto della superiorità dei 'Reds', invita i suoi a prendere spunto dalle cose positive ed a mantenere alte sia la stima che la consapevolezza dei propri mezzi.

Il tecnico parmense, tra l’altro con un passato da difensore nella Juventus di Michel Platini, conosce benissimo le insidie della gara allo 'Stadium'. Rimanda dunque al mittente il ruolo di favorito e carica la squadra per provare a sfatare il tabù Allegri, che Pioli non ha mai battuto nei 17 precedenti.

Seppur privi di tanti (troppi?) elementi per essere alla quarta di campionato, il mister rossonero resiste alle stilettate di Mino Raiola, che vede Alessio Romagnoli, titolare a Torino, già in bianconero la prossima stagione. Tiene inoltre alta l’asticella degli obiettivi (“Siamo forti e proveremo a vincere a Torino”).

Altrettanto carico è parso mister Allegri, che in conferenza stampa ha da subito spostato tutta la pressione sul Milan (“La gara è molto più importante per il Milan che per noi”). Il tecnico livornese ha fatto pretattica sulla squadra da opporre ai rossoneri. Incerto sulla coppia centrale difensiva, con il dubbio Federico Chiesa ma ben saldo sul duo d’attacco Álvaro Morata-Paulo Dybala, è pronto ad una gara di battaglia sulla cui importanza non è possibile nascondersi.

La sensazione è che le tante assenze dei rossoneri possano alla lunga mettere in difficoltà Pioli, alle prese con le tossine di Champions ed un giorno meno di riposo degli avversari bianconeri. Sarà la cura maniacale dei dettagli, così importante nell'Europa che conta, a fare la differenza, di fronte alla Juventus. La quale, per niente abituata al ruolo di inseguitrice, potrebbe sentire il peso del match e, alla ricerca della necessaria vittoria, concedere spazi letali al contropiede milanista.