Juventus-Milan, la carica dei 101 titoli: tanti vincenti nelle due rose

Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022, è una gara tra calciatori che, in carriera, hanno vinto tanto. Il punto

Daniele Triolo

Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma stasera, ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino, è stata presentata dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il quotidiano romano ha focalizzato la propria attenzione sui numeri della sfida.

I giocatori delle due rose, in due, hanno vinto ben 101 titoli nazionali in carriera. Non tutti, però, saranno in campo questa sera nella sfida numero 173 tra le due formazioni. Il bilancio, finora, sorride ai bianconeri che hanno vinto 67 volte contro le 51 dei rossoneri. Il resto, 54, sono pareggi tra Juventus e Milan.

Il Milan è la squadra contro la quale la Juventus ha perso più partite in Serie A (51) e pure quella contro cui ha pareggiato più volte (54 per l'appunto). Non è mai stata una partita 'facile', né da una parte né dall'altra. Al carico della storia, del palmarès e dei 101 titoli, si aggiungono i problemi odierni per le due compagini.

La Juventus è reduce, sì, da una bella vittoria in Champions League a Malmö, ma in tre partite di campionato ha finora raccolto soltanto un punto. Il Milan, che era partito con tre vittorie nelle prime tre gare di Serie A, ha perso a Liverpool contro un avversario più forte. Traendo, però, dalla sfida sensazioni positive.

Secondo il 'CorSport' la differenza tra le due squadre, oggi, è a livello di sensazioni. "L’ambiente milanista è scevro di tensioni, quello bianconero è irrequieto, più vince, più vuole vincere e non tollera controindicazioni". La Juventus non può permettersi di perdere, nonostante Massimiliano Allegri abbia evidenziato come la partita sia più importante per il Milan che per la Juventus.

Il Milan, sia come società sia come squadra, sta facendo un percorso di crescita. In 18 mesi ha ricostruito un gruppo competitivo, è tornato in Champions League. Ora, superare con il massimo dei voti l'esame Juventus, per la squadra di Stefano Pioli, significherebbe consolidare tale percorso ed aumentare ottimismo e fiducia nei propri mezzi.

Tra i rossoneri mancheranno Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud: il Milan, dunque, rischia di fermarsi nel suo cammino di maturazione in caso di sconfitta. Ma anche la Juventus, nel caso in cui dovesse uscire con le ossa rotte dalla sfida dell'Allianz Stadium, vedrebbe aumentare quei sentimenti negativi che attualmente aleggiano a Vinovo e dintorni.

Dalla carica dei 101 titoli, ad ogni modo, una delle due squadre dovrà per forza trarne qualcosa di positivo. Ne va per il prosieguo della stagione. Dove vedere Juventus-Milan in tv o diretta streaming: tutte le info >>>