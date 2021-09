Juventus-Milan, linea verde: obiettivo lanciare giovani e restare grandi

La partita Juventus-Milan, 4^ giornata della Serie A 2021-2022, è anche una sfida in cui saranno chiamati in causa molti elementi giovani

'La Gazzetta dello Sport' questa mattina in edicola ha presentato Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022. La 'rosea' ha spiegato come sia anche una sfida tra due compagini che hanno scelto la strada del ringiovanimento. Il loro percorso attuale, infatti, procede lungo rette parallele (giovani, sostenibilità economica, taglio agli stipendi più ricchi) ma, per allinearsi, ha seguito strade diverse.

La Juventus, infatti, ingaggiò Cristiano Ronaldo nel 2018, dandogli 31 milioni di euro netti a stagione, con l'obiettivo di dominare l'Europa vincendo la Champions League. Il Milan, in quello stesso periodo, vedeva concludersi il monitoraggio della UEFA sui propri conti. Fino a sancirne, l'anno successivo, l'esclusione dall'Europa League per sforamento dei limiti del Fair Play Finanziario.

Il Milan è ripartito da lì, ha iniziato a sistemare i conti e, nel frattempo, ha iniziato anche la ripresa sul campo. La Juventus, invece, ha cominciato a guardare con più attenzione al bilancio soltanto in questi ultimi mesi. Le campagne acquisti recenti di entrambe le squadre sono la prova di come Juventus e Milan puntino ora sulla 'linea verde', con l'obiettivo di lanciare e valorizzare giovani. Tentando, però, di restare grandi.

La Juventus può contare su giocatori come Matthijs de Ligt (1999), Manuel Locatelli (1998), Dejan Kulusevski e Moise Kean (2000), oltre che su Kaio Jorge e Mohamed Ihattaren (entrambi 2002, quest'ultimo in prestito alla Sampdoria). Il Milan si affida a Fikayo Tomori e Theo Hernández (1997), Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão (1999), Sandro Tonali (2000) e ha preso Pietro Pellegri (2001).

Come sono lontani in tempi in cui il Diavolo investiva oltre 70 milioni di euro per Lucas Paquetá e Krzysztof Piatek, oppure versava soldi nelle casse della stessa Juventus per prendere Mattia Caldara (35 milioni di euro) e Gonzalo Higuaín (affare potenziale da 54 milioni di euro, poi rivelatosi un prestito di 6 mesi a 9). Oggi si punta sui ragazzi, non disdegnando, però, l'apporto fondamentale di qualche senatore.

Quattro nomi su tutti, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini da una parte, Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud (entrambi assenti stasera) dall'altra. Perché in fin dei conti Juventus-Milan è una gara dove i più anziani sono deputati a condurre per mano i giovincelli verso la vittoria.