Juventus-Milan, Nocerino: “Rossoneri più avanti nel progetto, ma …”

Daniele Triolo

Antonio Nocerino, doppio ex di Juventus e Milan, ha parlato della partita di questa sera, ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino in esclusiva per 'JuveNews.eu'. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Sul Milan forse oggi più forte della Juventus: "Diciamo che il Milan ha fatto un processo diverso. Ha costruito la squadra che ha oggi già due anni fa, ha sempre lo stesso allenatore, mentre la Juve avendo fatto un pò di cambiamenti ha bisogno di tempo. Come squadra uno non può dire che è più forte una o è più forte l'altra, la Juve ha giocatori di grandissimi livello, non ha giocatori per salvarsi ma per vincere il campionato e la Champions League. Sul progetto di costruzione penso che il Milan sia più avanti ma dire che sia più forte non si può. Se dici che il Milan è più forte stai sminuendo gente come Paulo Dybala, Manuel Locatelli, Giorgio Chiellini o Leonardo Bonucci, solo per citarne alcuni".

Sulle difficoltà, eventuali, della Juventus nella lotta per lo Scudetto: "La forza della Juve è sempre stata quella di avere un gruppo e una spina dorsale di qualità. Ora si trova a dover costruire di nuovo questo gruppo, però ha l'allenatore giusto per poter risolvere ogni tipo di problema. Massimiliano Allegri sarà la vera forza della Juve, non stiamo parlando dell'ultimo arrivato e sono sicuro che ci metterà meno tempo rispetto a quello che ci impiegherebbe un allenatore normale perché Max è molto molto intelligente".

Su cosa e quanto gli ha lasciato Allegri: "La cosa che mi è sempre piaciuta di lui è che uno che non si piange mai addosso. E' uno positivo, cerca sempre di risolvere i problemi senza mai trovare un colpevole e questo mi piace veramente tanto. Quello che mi colpisce di lui è il modo in cui legge la partita, con i cambi a gara in corso è impressionante. Mette serenità alla squadra togliendo un pò di stress, nervosismo o quant'altro con una battuta. E' uno veramente preparato e portato per fare questo tipo di mestiere, aiuta tantissimo i giocatori con i suoi modi di fare ed è fondamentale per qualsiasi squadra".

Sul Milan più accreditato al titolo rispetto alla passata stagione: "Il Milan è più maturo. I giocatori hanno fatto uno step in più in avanti, si conoscono e lo stesso Stefano Pioli ha detto che ogni calciatore è cresciuto tantissimo. Lo si vede poi anche nelle gare, nella voglia e nella qualità che hanno durante o svolgimento del match, ad 'Anfield' hanno fatto una bellissima partita e sono una squadra molto importante. Sicuramente domenica vedremo una bellissima partita".