Juventus-Milan, Moggi: “Le due squadre si equivalgono. Anche se …”

Luciano Moggi , ex dirigente bianconero, ha presentato Juventus-Milan di questa sera all'Allianz Stadium sulle colonne di 'Libero' oggi in edicola.

"A prima vista sembrerebbe addirittura un incontro tra una comprimaria (la Juve) e una big (il Milan), anche se le due si equivalgono. La squadra bianconera si trova attardata per gli errori ripetuti di Wojciech Szczęsny con Udinese e Napoli e deve ancora assimilare bene il ritorno al calcio di Massimiliano Allegri. La vittoria facile in Champions League contro il Malmö potrebbe averle ridato morale e il giorno in più di riposo tra coppa e campionato le permetterà di smaltire la fatica".