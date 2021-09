Juventus-Milan, le probabili formazioni tra dubbi, assenti e sorprese

Le probabili formazioni di Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022. Così in campo stasera all'Allianz Stadium?

QUI MILAN - Tantissimi assenti per Pioli, che dovrà fare di necessità virtù. In porta c'è il dubbio Mike Maignan. L'estremo difensore francese ha un problema alla mano rimediato mercoledì sera a Liverpool. Qualora non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe il secondo portiere Ciprian Tătărușanu. In difesa, out Davide Calabria, dovrebbe giocare Alessandro Florenzi. Non è escluso, però, che sulla destra si allarghi Fikayo Tomori. A quel punto, al fianco di Alessio Romagnoli, giocherebbe Simon Kjær. A centrocampo ed in attacco scelte obbligate. Sarà Ante Rebić il centravanti, vista l'indisponibilità di Zlatan Ibrahimović ed Olivier Giroud.