Juventus-Milan, Pioli pensa alla difesa a tre: Tomori è la chiave

Fikayo Tomori, sicuro titolare in Juventus-Milan, potrebbe giocare in una posizione differente dal solito. Oppure far parte del cambio modulo

Daniele Triolo

La posizione in campo di Fikayo Tomori potrebbe essere una chiave tattica interessante per Juventus-Milan di questa sera. Non è in dubbio, infatti, la presenza del difensore centrale canadese naturalizzato inglese nella partita delle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Ma, secondo 'gazzetta.it', il tecnico rossonero Stefano Pioli potrebbe decidere di schierarlo in una posizione differente, o in modulo differente. Questo in base alle scelte definitive di formazione che compirà per affrontare la compagine di Massimiliano Allegri.

Dal momento, infatti, che Alessandro Florenzi non sembra essere ancora al top, dal punto di vista della condizione e dell'inserimento tattico, Pioli, per sostituire l'infortunato Davide Calabria, starebbe accarezzando due ipotesi di lavoro. Diverse da quanto era emerso, per esempio, subito dopo l'allenamento di rifinitura dei rossoneri a Milanello. Potrebbe schierare, dunque, Tomori terzino destro in Juventus-Milan, con Simon Kjær ed Alessio Romagnoli centrali e Theo Hernández a sinistra, nel caso in cui fosse confermato il canonico 4-2-3-1.

Ma, addirittura, il Diavolo potrebbe passare alla difesa a tre, con Tomori, Kjær e Romagnoli dietro e Theo alto, sulla linea dei centrocampisti, come quinto a sinistra con Alexis Saelemaekers sul versante opposto. Nel caso in cui, invece, Pioli optasse per Tomori ancora centrale della difesa a quattro, tra Kjær e Romagnoli giocherebbe quest'ultimo. Ancora qualche ora, dunque, affinché Pioli sciolga questo grande dubbio sulla partita di stasera a Torino. Dove vedere Juventus-Milan in tv o diretta streaming: tutte le info >>>