Parolo: “Il Milan mi ha stupito, non è più Ibra-dipendente”

Marco Parolo, ex centrocampista di Lazio e Parma tra le altre, ha parlato dell'inizio di stagione di un Milan non più Ibra-dipendente. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttosport': "Mi ha stupito il Milan. Con la Lazio ha dato una sensazione di grande completezza e ha dimostrato di non aver più la Ibra-dipendenza. Questo è un problema in più per gli altri: ora Ibra è la ciliegina in una grande squadra".