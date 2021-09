Juventus-Milan, allarme Maignan: se non ce la fa, pronto Tatarusanu

Mike Maignan ha dolore ad una mano e potrebbe saltare Juventus-Milan di questa sera. Proverà a stringere i denti ma è in dubbio. Il punto

Daniele Triolo

Mike Maignan rischia di saltare Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma questa sera, ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino. Questo perché, come riferito da 'gazzetta.it', il portiere francese ha problemi ad una mano. Eredità, inattesa e non desiderata, della trasferta dello scorso mercoledì a Liverpool.

In quella occasione, infatti, Maignan, oltre a subire tre gol, aveva anche preso un colpo ad una mano prima in uno scontro fortuito con il compagno di squadra Theo Hernández. Poi, anche in occasione del rigore parato a Mohamed Salah e sull'intervento successivo, quello sulla ribattuta a rete di Diogo Jota, neutralizzata anche questa con enorme bravura dall'ex estremo difensore del Lille.

Maignan sente dolore, e, pertanto, dovesse gettare la spugna per Juventus-Milan, lascerebbe il posto a Ciprian Tatarusanu. Naturalmente, il numero 16 rossonero proverà a stringere i denti, vista l'importanza della partita. Ulteriori notizie si avranno in giornata: ci sarà curiosità, prima di tutto, per vedere se il nome di Maignan figurerà nell'elenco dei convocati per la trasferta di Torino.