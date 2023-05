Champions League, Milan-Inter 0-2: esce Bennacer per infortunio | LIVE NEWS

Il LIVE del derby Milan-Inter, semifinale di andata della Champions League 2022-2023. Ecco la diretta testuale del match di 'San Siro'

Redazione

Milan-Inter, il countdown del derby di Champions League è iniziato. Ecco un riassunto di tutto ciò che c'è da sapere sulla partita:

MILAN 0-2 INTER

23' 21:24 - 10 mag Prova il tiro Dzeko da posizione defilata. Tiro che finisce fuori di molto. 19' 21:20 - 10 mag Tonali semina mezza Inter, poi viene steso da Dumfries al limite dell'area nerazzurro. Per l'arbitro nessuna irregolarità, probabilmente contatto lieve tra i due giocatori. 17' 21:18 - 10 mag Sostituzione per il Milan. Cambio forzato: esce per infortunio Bennacer, al suo posto Messias. 15' 21:16 - 10 mag Doppia occasione per l'Inter. Palo clamoroso di Calhanoglu dalla distanza, poi nella stessa azione Barella serve Mkhitaryan tutto solo in area di rigore ma questa volta Maignan dice di no. 13' 21:14 - 10 mag Proteste in area di rigore nerazzurra. Bastoni butta a terra Saelemaekers, così come Acerbi fa con Giroud. Per l'arbitro non c'è nessuna irregolarità. 10' 21:12 - 10 mag Raddoppio Inter. Grande azione dei nerazzurri che trovano il secondo gol nel giro di dieci minuti. Dimarco sfugge di corsa a Calabria, passaggio rasoterra per Lautaro che lascia scorrere per Mkhitaryan che, solo davanti a Maignan, non sbaglia. Tonali in ritardo sull'armeno, tremendo avvio dei rossoneri. 7' 21:08 - 10 mag Gol dell'Inter. Calcio d'angolo di Calhanoglu che trova Dzeko. Grande girata di sinistro del bosniaco, male Calabria in marcatura. 5' 21:05 - 10 mag Cinque minuti di gioco. In un clima davvero infernale, le due squadre in questo momento lottano in mezzo al campo. 21:00 - 10 mag Inizia la semifinale d'andata tra Milan e Inter!

Formazioni ufficiali

Dove vedere Milan-Inter in tv oggi

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-INTER — MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Brahim Díaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Thiaw, Pobega, De Ketelaere, Messias, Origi, Rebić. Allenatore: Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Džeko, Lautaro Martínez. A disposizione: Handanović, Cordaz, Bellanova, D'Ambrosio, de Vrij, Zanotti, Asllani, Brozović, Gagliardini, Gosens, J. Correa, Lukaku. Allenatore: S. Inzaghi.

DOVE VEDERE MILAN-INTER — Calcio di inizio alle ore 21:00. Qui tutte le info per le dirette tv e streaming della gara

DERBY, LE NEWS DI OGGI — Ecco le ultime news di oggi sulla partita di Champions League tra Milan e Inter. Dichiarazioni, pronostici, curiosità e statistiche. Una raccolta delle migliori notizie LIVE

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'San Siro' di Milano dove stasera, alle ore 21:00, andrà in scena Milan-Inter, il derby valevole per l'andata delle semifinali di Champions League 2022-2023. Restate con noi per il LIVE testuale del match!