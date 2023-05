Milan-Inter, il match preview di ‘acmilan.com’ | NEWS

Così fino alla Semifinale: secondo posto nel Gruppo E (10 punti), eliminato il Tottenham agli Ottavi (1-0 e 0-0) e il Napoli ai Quarti (1-0 e 1-1). I rossoneri hanno appena affrontato al massimo e superato l'ostacolo Lazio in Serie A, una vittoria fondamentale per rimanere agganciati alla qualificazione per la prossima Champions. Di quel 2-0 rimane però la nota negativa dell'infortunio di Leão, il quale è comunque già in fase di recupero; in caso di forfait, pronto Saelemaekers apparso in buonissima condizione psicofisica in questo periodo. Per Pioli in campo l'ormai classico 4-2-3-1: Krunić in mediana, Bennacer più avanzato e Díaz largo a destra.