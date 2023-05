Probabili formazioni, Milan-Inter: dubbio Leao. Calhanoglu titolare?

Ecco le ultime novità per quanto riguarda le formazioni di Milan e Inter: rossoneri col dubbio Leao. Inter tra Calhanoglu e Brozovic

Manca sempre meno alla sfida di stasera tra Milan e Inter . Il derby sarà valido per l'andata delle semifinali di Champions League. Ci sono ancora dubbi sulle scelte di Pioli e Inzaghi . Ecco le probabili formazioni .

Milan-Inter, le probabili formazioni

Per il Milan dovrebbe scendere in campo l'undici titolare con il rientro di Brahim Diaz a destra. Un solo e unico dubbio, quello di Leao. Secondo le quanto ci risulta, difficilmente il portoghese, farà parte della partita di San Siro. In quel caso, dovrebbe giocare a sinistra Alexis Saelemaekers.