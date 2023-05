Milan-Inter, Leao verso il no da titolare: possibile la panchina | PM NEWS

Il calciatore del Milan, Rafael Leao, è arrivato all'hotel Meilà di Milano, ma secondo quanto ci risulta, si va verso il no per l'Inter

Dopo i controlli e il test di questa mattina a Milanello, il calciatore del Milan, Rafael Leao, come abbiamo riportato, ha raggiunto i compagni di squadra all'hotel Meilà. Secondo quanto ci risulta, però, il portoghese va verso un no per la partita di sta sera a San Siro. Il calciatore potrebbe partire dalla panchina, ma la decisione finale sarà presa nel pomeriggio.