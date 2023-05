Milan-Inter, Leao a Milanello: in corso un provino per stasera | PM NEWS

In corso in questi minuti, la prova a Milanello di Rafael Leao, in vista della partita di stasera tra Milan e Inter

Secondo quanto ci risulta, Rafael Leao si trova a Milanello, dove al momento da circa 15 minuti, sta provando la condizione in vista della partita tra Milan e Inter. Tra poco sapremo se sarà disponibile per il derby di San Siro. Ieri Stefano Pioli aveva dichiarato in conferenza stampa: "Se sta bene può anche giocare titolare, ma se non ce la fa non viene neanche in panchina". [NEWS IN AGGIORNAMENTO]

Rafael Leao gioca? Le ultime news — Se lo stanno chiedendo tutti: i tifosi rossoneri restano sulle spine e a breve sapremo sicuramente qualcosa di più sulla decisione di farlo giocare o meno. Per Simone Inzaghi che ci sia o non ci sia - ha detto - non fa differenza: "Non cambieremo i nostri piani", ha dichiarato l'allenatore dell'Inter. E' chiaro però che questa decisione avrà un grosso perso per il Milan ed eventualmente cambierà anche il modo di giocare dei rossoneri.

L'infortunio di Leao — Il portoghese si è fermato dopo 11' di Milan-Lazio, ultima partita di campionato giocata dai rossoneri. Leao ha lamentato subito un fastidio all’adduttore e - sottoposto ad esami strumentali - ha riportato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Battuta la Roma? Ecco un bomber esperto