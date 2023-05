Milan-Inter, Amelia: “Affezionato ai rossoneri. Club vincente”

Per chi farà il tifo : "Sono cresciuto in una famiglia romanista ma anche vedendo il Milan in coppa dei campioni, le nottate di Intercontinentali. In quel periodo vivevi le squadre che fanno le coppe. E poi ci ho giocato, ho vissuto il mondo Milan e ci sono affezionato".

Su che effetto fa rivedere il Milan così in alto: "Effetto bello, il Milan è un club vincente e ambizioso e le semifinali dovrebbero essere la norma. Ci sono stati anni difficili, ricostruire è una questione di tempo ma in compenso questo percorso di ricostruzione è servito molto a trovare i giusti equilibri societari, dirigenziali e all'interno dello spogliatoio. Lo scudetto dell'anno scorso nasce l'anno precedente, dove è stata costruita la mentalità. Si sentiva nell'aria il ritorno alla possibilità di poter ambire a qualcosa di importante. Lo stesso percorso della stagione precedente in Champions, dove la squadra è uscita ai gironi, è servito a far acquisire ai giocatori esperienza e mentalità, che si sono ritrovati quest'anno". LEGGI ANCHE: Milan-Inter, Leao verso il no. Ecco le ultime