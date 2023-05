Milan-Inter, coreografia in tutto ‘San Siro’ per l’EuroDerby | PM NEWS

In occasione dell'EuroDerby di Champions League tra Milan e Inter, andrà in scena una coreografia in tutto 'San Siro'

Nella serata odierna, finalmente, andrà in scena la tanto attesa gara d'andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per l'occasione verrà inscenata una coreografia che coinvolgerà l'intero stadio 'San Siro', sebbene ancora non si conoscano i dettagli inerenti al tema della coreografia. LEGGI ANCHE: Milan-Inter, Leao verso il no. Ecco le ultime