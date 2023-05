Milan-Inter, Pioli: “Leao ha ancora fastidio, giochiamo con altre caratteristiche”

Sull'assenza di Leao: "Non ha funzionato, ha ancora un po' di fastidio e quindi non può giocare. Giochiamo con altre caratteristiche. Giocheremo con il gioco di squadra, compatta e solida. Giocheremo la partita nelle nostre migliori condizioni possibili".

Sui sentimenti:" Dentro di me ci sono tante emozioni, ma come spesso si dice dobbiamo giocare con tanta energia, cuore e tanta lucidità perché può fare la differenza".

Su quanto vale la partita: Vale tanto. Ma no dimentichiamoci che si deciderà in 180 minuti. poi vogliamo prenderci qualche vantaggio sulla partita di ritorno".

Se c'è spazio libero per altri tatuaggi: "Ueh (ride, ndr)".