Milan-Inter, derby show: tra sfide e divertimento, si accende San Siro

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del prossimo derby tra Milan e Inter, parlando degli equilibri della sfida

Milan-Inter, un derby che porterà una delle due milanesi a giocarsi il trofieo della Champions League in finale a Instabul, contro la vincente tra Real Madrid e il Manchester City. Il Corriere dello Sport, in edicola oggi, presenta la sfida di San Siro e parla, nel dettaglio, di come arriva la squadra di Pioli e quella di Inzaghi.

Milan-Inter, ecco l'EuroDerby — Due immagini, si legge, raccontano Milan e Inter verso l’euroderby. La corsa lunga ottanta metri di Theo Hernandez per schiantare la Lazio, il possesso palla ininterrotto di 3 minuti e 16 secondi con 64 passaggi consecutivi per mandare a rete Dimarco, un altro mancino, e affondare la Roma. Milan e Inter ci arrivano bene, come meglio non avrebbero potuto immaginare solo qualche settimana fa.

Pioli, continua il Corriere, ha ritrovato il suo gioco, i suoi principi di calcio, con la pressione vincente. Inzaghi ha riscoperto la fluidità di gioco: sotto assedio ha resistito, fedele alle proprie idee, e non ha cambiato modulo. L'Inter ha ritrovato i gol dei suoi attaccante, mentre il Milan è uscito dalla crisi percorrendo il sentiero dell’equilibrio. Bennacer trequartista, e il centrocampo formato da Krunic e Tonali. Il bosniaco, per senso tattico e intelligenza, è uno dei giocatori più sottovalutati in Serie A. Certo sarà un Milan totalmente diverso rispetto alla finale di Ryiad (0-3) e all’ultimo derby di campionato (5 febbraio), quando Pioli si presentò con la difesa a tre per arginare l’emergenza difensiva e non aveva ancora recuperato Maignan.

E’ il quinto derby milanese di Champions. Cade vent’anni dopo la semifinale che proiettò il Milan verso la finale di Old Trafford, vinta ai rigori con la Juve. Nel 2005 la replica nei quarti della vergogna: la partita di ritorno venne portata a termine dopo la sospensione per il lancio di un petardo a Dida. I rossoneri vinsero a tavolino. L’augurio è che questo sia solo uno show in campo e fuori. Sold out, 75 mila spettatori per un incasso superiore ai 10 milioni, nuovo record assoluto. Milan e Inter meritino Istanbul regalandoci uno spettacolo.