Milan, Shevchenko: “E’ un derby che mi fa rivivere le emozioni del 2003”

Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Amazon Prime Video' su Milan-Inter

Sulla semifinale del 2003: "Quella è stata una settimana bellissima. Rivivere queste emozioni… I miei ex compagni hanno parlato della pressione prima della partita… È stato veramente molto bello. È stata una serata bellissima".

Sul calciatore del Milan che si emozionava di più: "Gattuso. Era un gruppo bellissimo, pieno di ragazzi eccezionali".