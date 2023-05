Milan-Inter, Panucci: “Il DNA rossonero è pericoloso per i nerazzurri”

Su se gli dispiace non aver giocato un EuroDerby: "Onestamente no. Non mi sono mai piaciuti i derby europei tra due squadre dello stesso paese. Non mi ha mai entusiasmato anche se questo sarà sicuramente bello, da goderselo tutto".Su se Milan e Inter possano vincere la Champions: "Magari se dopo 5’ di gara ti buttano fuori un giocatore… Il calcio ci ha insegnato che può succedere di tutto, Ma io oggi vedo il City superiore a tutte le altre squadre".Sulla vittoria con il Real Madrid: "È vero, non eravamo i favoriti, erano 32 anni che non la vincevamo. Ma ora è diverso. Real-City è la vera finale. Sono le due squadre più accreditate ad alzare la coppa. Non sarà semplice per le milanesi riuscire a batterle".