Milan-Inter, la curiosità: la solidità difensiva del Diavolo | News

( fonte: acmilan.com ) I rossoneri si avvicinano a grandi passi ad essere nuovamente protagonisti in Champions League . Stavolta - sempre a San Siro - sarà il turno del doppio confronto in Semifinale contro l'Inter, tutto in sei giorni. Alla vigilia dell'appuntamento, in programma mercoledì 10 maggio alle ore 21.00, scopriamo le principali statistiche e curiosità rossonere che anticipano il match.

Il Milan ha perso soltanto una delle precedenti sei Semifinali disputate a San Siro in Champions League (4V, 1N) – 0-1 contro il Barcellona nell'andata del 2005/06. In quella sfida, il Milan ha incassato l'unico gol di queste sei partite come squadra ospitante, avendo tenuto la porta inviolata in ciascuna delle altre cinque. I rossoneri hanno subito soltanto una rete nelle ultime sei gare di Champions League, quella incassata al 93' contro il Napoli nell'ultimo turno. In questi sei confronti, gli uomini di Mister Pioli hanno inoltre affrontato 86 tiri - 27 dei quali nello specchio - con un xG contro di 6,8, nonostante abbiano subito solo un gol.