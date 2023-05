Dzemaili: “Da sempre simpatizzo per il Milan, spero vada in finale”

Le parole di Blerim Dzemaili in vista di Milan-Inter

"Non c’è una favorita. Entrambe hanno fatto una stagione incredibile in Champions, sono arrivate in semifinale dopo anni che in Italia non accadeva. È bello per il calcio italiano, per Milano. Io sono sempre stato simpatizzante del Milan, spero che vada in finale e vinca la coppa dopo tanti anni. Ma in ogni caso, per il calcio italiano è davvero interessante e bello tornare in finale di Champions League". LEGGI ANCHE: Milan, la linea del club sul rinnovo di Leao >>>