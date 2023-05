All'hotel Meilà, dove il Milan sta preparando le ultime in vista dell'Inter, è arrivato anche Rafael Leao. Ecco le immagini

Il Milan si ritrova all'Hotel Meilà in vista della partita di questa sera contro l'Inter. Da pochi minuti, come riportato dal nostro inviato, ha raggiunto la squadra Rafael Leao, che in mattinata ha svolto un test sulle sue condizioni in quel di Milanello. Ecco le immagini