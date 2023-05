Milan-Inter, Maldini: “Sognare non costa nulla. Rinnovo Leao? Siamo vicini”

Sul sogno: "Io dico che sognare non costa nulla. Sognando puoi ottenere risultati, questa è la mentalità che le grandi squadre hanno e i ragazzi che sono con te lo sanno. Poi i sogni non bastano".

Se il Milan è pronto per rimanere a questo livello: "Secondo me non siamo ancora pronti per rimanere a questo livello. Ma quello che cercavo di spiegare alle proprietà americane, questo club e questa città sono speciali. Bisogna prendere il momento, se lasciassimo scappare il momento e non provare a raggiungere il gradino più alto si rischia di fare due passi indietro".

Se ha voglia di giocare: "Io solo con la mente, il corpo non più. Le cose mi piace farle bene, ora non sarei in grado nemmeno all'1% (ride, ndr)".