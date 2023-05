Gandini: “Milan e Inter meritano uno stadio nuovo, ma non sarà semplice”

Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla necessità di un nuovo stadio per Milan e Inter

Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV', soffermandosi in modo particolare sulla questione Nuovo Stadio per Milan e Inter. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Umberto Gandini sul Nuovo Stadio di Milan e Inter — "Milano è una di quelle città che ha questo grande privilegio di avere due squadre forti che si scontrano per trofei domestici e internazionali. A vent'anni esatti di distanza ritrovare la semifinale con l'Inter è rimarchevole. Le squadre meritano uno stadio nuovo. Abbiamo degli esempi in grandissime società d'Europa. Ogni squadra a Londra, ad esempio, ha il proprio stadio. Non è semplice, si tratta di un percorso lungo ad ostacoli". LEGGI ANCHE: Milan, la linea del club sul rinnovo di Leao >>>