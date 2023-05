Milan-Inter, Onana: “Mi aspetto una grande gara: siamo preparati”

"Queste sono partite molto importanti, le motivazioni sono extra - ha proseguito Onana sull'EuroDerby -. Come dico sempre la storia ricorda chi ha vinto e noi sappiamo l'importanza di questa qualificazione. siamo davvero molto contenti e aspettiamo tanto questa partita. La verità è che non mi preoccupo per il Milan ma per l'Inter, mi aspetto una grande gara. Siamo preparati, ci siamo allenati benissimo". Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>