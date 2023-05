Milan-Inter, storia e tradizione: non manca davvero nulla

Milan-Inter, il giorno della verità

Se guardiamo i fatturati, si legge, tra le due semifinali da una parta all'altra, non c'è paragone. Real Madrid 731 milioni, Manchester City 713 milioni. Inter 308 e Milan 264. Per quanto riguarda le Champions vinte, però, il ditacco si abbassa notevolmente. Il Real ne ha vinte 14 che con le 0 del City fa 14 in totale. Milan e Inter arrivano a 10 (7 rossonere). La presenza di Pioli e Inzaghi nella top 4 degli allenatori in Europa, non deve essere presa come un'anomalia. Milan e Inter, per la storia, sanno dove possono stare.