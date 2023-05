Milan-Inter, Giroud sfida Dzeko: l’età è solo un numero

Milan-Inter, sfida tra Giroud e Dzeko

Olivier Giroud ed Edin Dzeko, si legge, due bomber che dimostrano come l'età, in certi casi, sia solo un numero. Entrambi hanno ritrovato una seconda giovinezza col Milan e l'Inter e ora si giocano una semifinale di Champions League. Difficile immaginare che uno tra Giroud e Dzeko, anche approdando a Istanbul, o addirittura sollevando la Coppa dalle Grandi Orecchie, poi concorra per essere eletto come miglior giocatore del mondo. Giocarsi la Champions, però, sarebbe l’ennesimo traguardo di due straordinarie carriere. Nel palmares personale del francese, peraltro, quella Coppa c’è già.