Milan-Inter, Benitez: “Sarà una partita spettacolare”

"È un grande traguardo avere due italiane in semifinale di Champions, in Italia si dice spesso di come il calcio italiano non sia ancora ai livelli della Premier, ma l'Inter e il Milan hanno giocato ottime partite in Europa quest'anno contro squadre difficili. Una di loro andrà in finale, è un grande traguardo che indica che si stanno avvicinando alle grandi d'Europa. Sarà una partita spettacolare e una finale è un traguardo fantastico".