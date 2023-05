Milan-Inter, una semifinale inaspettata: occhi verso Instabul

L'edizione odierna di Tuttosport parla del derby di Champions League tra Milan e Inter che andrà in scena questa sera

Quella tra Milan e Inter, come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, è una semifinale che nessuno si sarebbe aspettato ad inizio stagione. Eppure eccoci qua, una tra le due milanesi si giocherà ad Instabul la Champions League. Il quotidiano sportivo torinese, in edicola oggi, parla proprio delle possibilità di Milan e Inter.

Milan-Inter, una semifinale inaspettata — Neanche il più ottimista dei tifosi, si legge, avrebbe pronosticato ad inizio stagione che una tra Milan e Inter si sarebbe giocata la finale di Champions League a Instabul. Per questo è impossibile comparare questo euroderby con quello del 2003: allora si affrontavano due corazzate, con a capo Silvio Berlusconi e Massimo Moratti, costruite per vincerla, la Coppa. Stavolta andranno in campo due splendide underdog che vivranno la finale innanzitutto come un premio. L’euroderby non segnerà certamente in modo così netto le carriere di Stefano Pioli e Simone Inzaghi, banalmente perché a nessuno dei due è stato chiesto di vincerla la Champions.

Pioli, continua Tuttosport, non rischia il posto, però rischia di vedere fortemente rallentato, se non ridimensionato il suo progetto: è stato lui stesso a sottolineare l’importanza di conquistare almeno un trofeo anche quest’anno per dare linfa alla conquista dello scudetto, invece il Milan rischia di finire a “zero titoli”, il tutto senza pensare al fatto che la classifica rossonera in campionato è ancora più claudicante rispetto a quella dell’Inter.

L’esito della sfida, porterà in dote, per chi vincerà, altri 15,5 milioni di premi Uefa. A livello di motivazioni, difficile trovare chi ne abbia di più: i nerazzurri hanno un debito con la storia, mentre i rossoneri devono lavare l’onta del 3-0 subìto a Riad in Supercoppa, primo trofeo assegnato in stagione. In tribuna, saranno vicini Gerry Cardinale, in qualità di padrone di casa, e Steven Zhang.