Milan-Inter, la curiosità: Leao il migliore nei dribbling | News

( fonte: acmilan.com ) I rossoneri si avvicinano a grandi passi ad essere nuovamente protagonisti in Champions League . Stavolta - sempre a San Siro - sarà il turno del doppio confronto in Semifinale contro l'Inter, tutto in sei giorni. Alla vigilia dell'appuntamento, in programma mercoledì 10 maggio alle ore 21.00, scopriamo le principali statistiche e curiosità rossonere che anticipano il match.

Rafael Leão ha portato a buon fine 37 dribbling in questa Champions League: un record per un giocatore del Milan in una singola edizione dai tempi di Kaká nel 2004/05 (anche in quel caso 37). Inoltre, Leão ha inciso per il 40,2% del totale dei dribbling riusciti dalla sua squadra nella competizione in questa stagione (37/92): la percentuale più alta rispetto a qualsiasi altro giocatore. Arretrando in mediana, Sandro Tonali è invece il giocatore che conta più pressioni (815) in questa Champions League, oltre che risultare primo per pressioni esercitate nella parte centrale del campo (419). In aggiunta, il Milan è la squadra che ha effettuato il maggior numero di pressioni totali nel terzo centrale (2.062) nella competizione in questa stagione. LEGGI ANCHE: Milan, la linea del club sul rinnovo di Leao >>>