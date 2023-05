Milan-Inter, il messaggio di Theo Hernandez: “Andiamo!!!”

"Euroderby!!! Andiamo Milan!!!". Tutta la carica di Theo Hernandez, in vista del derby che potrebbe già essere decisivo per chiarire chi andrà ad Instabul per giocarsi il trofeo della Champions League contro la vincente tra Real Madrid e Manchester City. I rossoneri, in questa stagione, hanno perso gli ultimi due derby, per questo sarà fondamentale lanciare un messaggio all'Inter fin dal primo momento. LEGGI ANCHE: Milan-Inter, Leao verso il no. Ecco le ultime