Si è chiusa senza acuti la sessione di calciomercato inverale 2026 del Milan. Dopo l'acquisto di Fullkrug a fine dicembre, il club non ha chiuso più colpi per la prima squadra. Niente difensore, niente esterno e niente Mateta. Il francese è saltato all'ultimo per un problema al ginocchio rilevato dai medici rossoneri. Mosse per il futuro del club: Cissè dal Verona, Idrissi dal Chelsea, Dalpiaz dal Bayern Monaco e Cissè dal Be Sport Academy. Nonostante le voci su Nkunku, Loftus-Cheek e anche Fofana, non ci sono state cessioni da parte dei rossoneri (parlando solo di prima squadra).
Calciomercato ufficialmente chiuso. Nessun colpo finale del Milan | PM
MERCATO UFFICIALMENTE CHIUSO
Calciomercato Milan, niente difensore, niente Mateta: Allegri abbraccia il 'solo' Fullkrug in questo inverno. Occhi al futuro del club. La nostra analisi
