Calciomercato ufficialmente chiuso. Nessun colpo finale del Milan | PM

20:00
Dalle ore 20:00 si è chiuso il calciomercato invernale: ecco tutti i movimenti del Milan fino al gong finale della sessione. Per il Diavolo nessun colpo finale
Si è chiusa senza acuti la sessione di calciomercato inverale 2026 del Milan. Dopo l'acquisto di Fullkrug a fine dicembre, il club non ha chiuso più colpi per la prima squadra. Niente difensore, niente esterno e niente Mateta. Il francese è saltato all'ultimo per un problema al ginocchio rilevato dai medici rossoneri. Mosse per il futuro del club: Cissè dal Verona, Idrissi dal Chelsea, Dalpiaz dal Bayern Monaco e Cissè dal Be Sport Academy. Nonostante le voci su Nkunku, Loftus-Cheek e anche Fofana, non ci sono state cessioni da parte dei rossoneri (parlando solo di prima squadra).

MOMENTI SALIENTI
20:00MERCATO UFFICIALMENTE CHIUSO
20:00

MERCATO UFFICIALMENTE CHIUSO

Calciomercato Milan, niente difensore, niente Mateta: Allegri abbraccia il 'solo' Fullkrug in questo inverno. Occhi al futuro del club. La nostra analisi

18:30

ALTRO COLPO PER IL MILAN FUTURO 

"AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Magnus Dalpiaz, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro"

18:19

ROMANO: I DETTAGLI SU MATETA 

Fabrizio Romano, nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, torna a parlare della trattativa saltata tra il Milan e Mateta. Ecco le sue parole

17:58

MATETA NIENTE MILAN: TIFOSI FURIOSI 

Il Milan ha rinunciato all'ultimo minuto al colpo Mateta per problemi al ginocchio dell'attaccante francese. Le reazioni sui social dei tifosi rossoneri

17:16

TAVOLIERI SU MATETA

Il giornalista esperto di calciomercato Sacha Tavolieri ha svelato su X nuovi dettagli legati all'affare saltato tra il Milan e Mateta. Ecco i dettagli

17:02

MERCATO CHIUSO 

Il Milan ha deciso di non proseguire con la trattativa per Mateta a causa delle visite mediche al ginocchio. Ora il calciomercato è chiuso

16:29

UFFICIALE CISSE'

Il Milan ha chiuso un colpo molto interessante per il futuro: arrivato dal Verona il giovane classe 2006 Alphadjo Cissè. Dettagli e comunicato

16:15

DI STEFANO SU MATETA

Calciomercato Milan, niente Mateta per l'attacco dei rossoneri. Il giornalista di Sky Peppe Di Stefano ha rivelato alcuni retroscena. Ecco le sue parole

15:35

MATETA-MILAN: AFFARE SALTATO

Calciomercato Milan, salta definitivamente l'arrivo di Mateta. Secondo Di Marzio i controlli al ginocchio sono risultati decisivi

15:10

LE ULTIME DA MORETTO SU MATETA-MILAN 

Matteo Moretto, esperto giornalista di calciomercato, ha parlato su YouTube delle ultime sulla trattativa Milan-Mateta. Ecco le sue parole

15:01

MILAN, LE TOP NEWS DELLA MATTINA

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 2 febbraio: Mateta, la conferenza di Allegri e non solo

14:43

LE CONSIDERAZIONI DI PELLEGATTI SU DISASI

Il noto giornalista di fede milanista Carlo Pellegatti ha parlato della trattativa, ormai saltata, che poteva portare Axel Disasi al Milan

 

14:10

MILAN, TANTI ADDII IN ATTACCO IN VISTA DELLA PROSSIMA STAGIONE. LEÃO E PULISIC RESTANO, MENTRE VLAHOVIĆ ...

'Tuttosport' presenta un punto della situazione per l'attacco del Milan in vista del prossimo anno, ricordando l'interesse vivo per Dušan Vlahović

14:03

SU MATETA PIOMBA LA JUVENTUS: PRONTA UNA NUOVA OFFERTA

Importanti novità sulla trattativa per l'arrivo al Milan di Jean-Philippe Mateta. Secondo 'SportMediaset' la Juventus avrebbe una nuova offerta per la punta

13:49

MORETTO: "IL MIRANDÉS È A UN PASSO DA SIA DEL MILAN FUTURO"

Diego Sia, attaccante del Milan Futuro di Massimo Oddo, potrebbe lasciare i rossoneri in quest'ultimo giorno di calciomercato invernale

13:39

MILAN, FINORA UTILE FÜLLKRUG: IL SUO FUTURO IN ROSSONERO SARÀ DECISO A FINE STAGIONE

Niclas Füllkrug, giunto al Milan in questo calciomercato invernale dal West Ham, si è ben integrato a Milanello. Resterà in rossonero?

13:19

MILAN, GIMÉNEZ VERSO L'ADDIO IN ESTATE: L'INVESTIMENTO DEL CLUB NON È STATO RIPAGATO

Santiago Giménez, attaccante del Milan attualmente infortunato, andrà quasi sicuramente via dai rossoneri al termine della stagione

13:12

MATETA, A BREVE L'ESITO DEL TEST AL GINOCCHIO. MA POTREBBE NON ANDARE AL MILAN!

Si saprà tra poco l'esito del test al ginocchio di Jean-Philippe Mateta, che il Milan vuole in questo calciomercato. Ma c'è una novità

13:00

IL MILAN IN DIFESA: NESSUN INNESTO PREVISTO, FIDUCIA TOTALE A DE WINTER. A BOLOGNA ...

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un articolo al difensore del Milan Koni De Winter e alla fiducia crescente di Massimiliano Allegri

12:47

ALLEGRI SUL RINNOVO DI MAIGNAN: "CONTENTO, LUI VOLEVA RIMANERE AL MILAN. MA NON L'HO CONVINTO IO"

Massimiliano Allegri, alla vigilia di Bologna-Milan, ha parlato in conferenza stampa del rinnovo del contratto di Mike Maignan con i rossoneri

12:15

ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA: "MATETA? PARLO SOLO DEI TESSERATI DEL MILAN"

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, alla vigilia di Bologna-Milan, non si è espresso sul possibile arrivo di Jean-Philippe Mateta

12:02

MILAN, IL MURO DI NKUNKU: L'ATTACCANTE HA DECISO DI RESTARE ALMENO FINO A GIUGNO

Christopher Nkunku ha avuto tante occasioni per andare via dal Milan in questo calciomercato invernale: l'ex Chelsea, però, ha rifiutato tutto

10:18

MILAN FUTURO, UFFICIALE L'INGAGGIO DI IDRISSI-REGRAGUI DAL CHELSEA: IL COMUNICATO DEL CLUB

Il Milan ha preso, per il Progetto Milan Futuro, il fantasista Yahya Idrissi-Regragui, classe 2007: arriva dal Chelsea. La nota ufficiale

09:42

MILAN, IL CALCIOMERCATO DEI GIOVANI: TRE INVESTIMENTI IN PROSPETTIVA PER I ROSSONERI

Non soltanto Prima Squadra per il Milan, in questa sessione invernale di calciomercato, ma tanto lavoro anche per il (Milan) Futuro

09:03

MILAN, INTRIGO MATETA: OPERAZIONE (FORSE) AL FOTOFINISH. DECISIVO IL TEST SUL GINOCCHIO

Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, potrebbe arrivare al Milan in quest'ultimo giorno del calciomercato invernale

07:30

CALCIOMERCATO INVERNALE, ULTIMO GIORNO: ECCO COSA ATTENDERSI ANCORA DAL MILAN

Stasera alle ore 20:00 chiuderà il calciomercato invernale; il Milan si destato nel finale dopo il colpo Niclas Füllkrug 'vecchio' di un mese

