Ultimo giorno per la sessione invernale di calciomercato: il Milan, dopo Kyle Walker (arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City) e Santiago Giménez (preso a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Feyenoord), batterà altri colpi? Sembra che i rossoneri siano in trattativa con il Chelsea per il fantasista João Félix. E non è ancora escluso l'arrivo di un centrocampista. Ci sarà tempo fino alla mezzanotte di oggi!