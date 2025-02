Calciomercato Milan, Cuenca verso il Genoa: i rossoneri guadagnano…

Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, per il Genoa sarebbe in arrivo Hugo Cuenca dal Milan

Ultimo giorno di calciomercato totalmente pazzo per quanto riguarda il Milan. Continuano senza sosta le voci tra possibili entrate e possibili uscite. Anche tra i giovani ci potrebbero essere giocatori in uscita. Le ultime.

Calciomercato Milan, Cuenca va verso il Genoa: ecco tutti i dettagli dell'operazione

Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, per il Genoa sarebbe in arrivo Hugo Cuenca dal Milan. Il giocatore sarebbe già in viaggio. Il trasferimento sarebbe a titolo definitivo con 50% sulla futura rivendita. Cuenca, classe 2005, è considerato uno dei prospetti più promettenti del settore giovanile rossonero, ma al momento il rinnovo con il Milan appare lontano. Il suo attuale contratto scadrà a giugno e, senza un accordo per il prolungamento, il giocatore potrebbe presto lasciare Milano.