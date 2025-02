"Accordo totale tra Milan e Chelsea per João Félix in prestito fino a giugno. Il prestito oneroso si aggira intorno ai 5 milioni di euro". Un altro colpo in attacco per il Milan che si va ad aggiungere a Santiago Gimenez. Il giocatore è atteso a Milano per le 22 di questa sera. LEGGI ANCHE: Mercato Milan - Joao Felix in arrivo: intesa di massima con il Chelsea>>>