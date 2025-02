"Notizia esclusiva confermata. Il Napoli é su Noah Okafor e sta trattando con il Milan per un prestito con diritto di riscatto - ha scritto Moretto -. Intesa con il calciatore, che ha dato il s ì. Adesso serve capire se il club azzurro deciderà di affondare definitivamente. Ancora bloccato l’affare Allan Saint-Maximin per questioni burocratiche".

Gli ha fatto eco il collega Fabrizio Romano , sempre via social. Sembra davvero avvicinarsi la partenza di Okafor che, in rosa, potrebbe fare spazio a Joao Felix , per cui il Milan tratta il prestito dal Chelsea .

"Il Napoli ha raggiunto un accordo con Noah Okafor e sta lavorando su un'operazione in prestito con diritto di riscatto dal Milan. La decisione finale spetta al Napoli, se vuole chiudere l'affare o meno ... anche in base a ciò che succederà con l'affare Saint-Maximin, visto che alcuni passi legali e formali non sono ancora risolti". LEGGI ANCHE: Milan, rivelata la proposta dell’Olympique Marsiglia per Bennacer >>>