"Dopo la partenza di Ismaël Koné (andato al Rennes , n.d.r.), l'Olympique Marsiglia ha chiesto Ismaël Bennacer al Milan in prestito con diritto di riscatto - ha scritto Romano -. Approccio iniziale tra i club, ci lavorano Mehdi Benatia e Pablo Longoria , così come riportato da Alexis Bernard".

"Il Marsiglia ha chiesto Ismaël Bennacer al Milan in prestito con diritto. Notizia anticipata da Alexis Bernard. Da capire se il club rossonero darà il via libera all'operazione", ha chiosato.